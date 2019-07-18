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Расходы Елисейского дворца в 2018 году превысили бюджет более чем на €5,5 млн

Изначально бюджет составлял €103 млн

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Расходы администрации президента Франции превысили заложенный на 2018 год бюджет ведомства на €5,67 млн. Об этом говорится в распространенном в четверг отчете Счетной палаты.

"Расходы... увеличились на 6,6% [по сравнению с 2017 годом], - говорится в документе. - Рост расходов объясняется, главным образом, увеличением расходов на персонал и... увеличением активности администрации. Поскольку первоначальных бюджетных ассигнований в размере €103 млн оказалось недостаточно для покрытия расходов, из резерва были выделены дополнительно €5,67 млн".

При этом отмечается, что количество сотрудников Елисейского дворца уменьшилось, однако их зарплата выросла на 4,2%. Как отмечает радиостанция France Info, в администрации уже пообещали, что "реорганизация, начатая в 2019 году, позволит улучшить условия труда сотрудников Елисейского дворца, повысить эффективность их работы, а также обеспечить контроль расходов".

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