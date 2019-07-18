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Торговая война

Reuters: МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть в 2019 году

Агентство пересмотрело прогноз из-за замедления мировой экономики на фоне торговых споров между США и Китаем

ПАРИЖ, 19 июля. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) снижает прогноз спроса на нефть в 2019 году из-за замедления мировой экономики на фоне торговых споров между США и Китаем. Об этом сообщил руководитель организации Фатих Бироль в интервью агентству Reuters.

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"МЭА пересматривает прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году до 1,1 млн баррелей в сутки и может сократить его снова, если мировая экономика и особенно Китай покажут дальнейшую слабость", - отметил он.

По его словам, "Китай переживает самый медленный экономический рост в мире за последние три десятилетия, как и некоторые страны с развитой экономикой". "Если мировая экономика работает даже хуже, чем мы предполагаем, то мы можем вновь взглянуть на наши цифры в ближайшие месяцы", - сказал Бироль.

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