Рельсы Крымского моста соединили Крым и Кубань

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Технический проезд по второму пути железнодорожной части Крымского моста, который соединяет берег Кубани с Крымским полуостровом, открыт, по нему передвигается рабочая техника строителей. До запуска пассажирского и грузового железнодорожного движения, запланированного на конец этого года, строителям предстоит еще много работы, сообщили ТАСС в инфоцентре "Крымский мост".

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"После того, как были сомкнуты рельсы первого пути, а спустя месяц и второго, строители получили удобный технологический путь. По нему ходят техсоставы, выполняющие балластировку, выправку пути на разных участках моста на протяжении всех 19 километров", - уточнили в инфоцентре, добавив, что у инженеров и рабочих еще много работы до завершения строительства железнодорожной части Крымского моста.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе - связал полуостров с другими регионами России. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему стартовало позже - осенью того же года.

Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему завершится до конца года. Ранее сообщалось, что, согласно планам, движение пассажирских поездов по Крымскому мосту будет запущено 9-10 декабря 2019 года.

Запуск железнодорожного сообщения призван улучшить снабжение полуострова, кроме того, в перспективе он поможет стабилизировать цены на продукты питания на полуострове, которые сейчас выше общероссийских.