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"Ъ": рынок кибербезопасности в России может увеличиться на 10%

Таким образом, его объем может составить около 87,5 млрд рублей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российский рынок информационной безопасности в 2019 году может вырасти минимум на 10%. Такой прогноз аналитического центра TAdviser приводит газета "Коммерсантъ".

По итогам 2018 года рынок увеличился также на 10% по сравнению с 2017 годом и составил 79,5 млрд рублей, уточняет издание. Таким образом, объем рынка в 2019 году может составить около 87,5 млрд рублей.

В то же время суммарная выручка компаний, входящих в топ-20 крупнейших российских поставщиков решений в сфере кибербезопасности в 2018 году выросла на 13%, превысив 100 млрд рублей. Как поясняет "Коммерсантъ", этот показатель выше объема российского рынка, так как учитывает глобальную выручку "Лаборатории Касперского" - выручку отдельно по России лидер отечественного рынка не раскрывает.

Эксперты связывают рост рынка, в первую очередь с новыми требованиями регуляторов (в частности, в сфере защиты критической информационной инфраструктуры и данных банков, а также с ужесточением требований к средствам защиты информации). Как отмечают в TAdviser, импортозамещение на рынке информационной безопасности, которое должно подталкивать российских производителей к созданию и разработке собственных решений, пока что дает дополнительные возможности не только им, но и производителям из Китая или Израиля. В связи с сильным дефицитом квалифицированных кадров будет расти спрос на услуги консалтинговых компаний и интеграторов, ожидают эксперты.

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