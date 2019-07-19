Патрушев: ущерб от операций в сфере обращения с отходами в СЗФО составил 420 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Росфинмониторинг выявил более 1,5 тыс. подозрительных финансовых операций у организаций, которые занимаются сбором и утилизацией отходов в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по итогам проверок в 2018 году, сообщил в пятницу в Санкт-Петербурге на совещании по вопросам энергобезопасности и молодежной политики секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Только в прошлом году Росфинмониторингом выявлено более 1,5 тыс. подозрительных финансовых операций со стороны организаций, осуществляющих сбор и утилизацию отходов. Общая их сумма составила 420 млн рублей", - сказал он.

Патрушев отметил, что обстановка в области обращения с отходами в округе остается сложной.

Преступления в сфере ТЭК

Ущерб от преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса в регионах СЗФО за 2018 год составил 640 млн рублей, правоохранительные органы выявили 160 таких преступлений.

"В 2018 году в сфере ТЭК выявлено 160 преступлений, ущерб от которых составил 640 млн рублей. Это результат активизации работы правоохранительных органов", - сказал Патрушев.