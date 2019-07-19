Износ оборудования ТЭЦ и котельных в Северо-Западном федеральном округе достигает 80%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Износ оборудования ТЭЦ и котельных в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) достигает 80%, сообщил на совещании по вопросам энергобезопасности и молодежной политики, которое проходит в Петербурге, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Следует отметить, что в округе износ оборудования теплоэлектроцентралей и объектов теплоснабжения достигает 80%", - сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил, что в СЗФО также более 50% электросетевого оборудования со сверхнормативным сроком службы, а для магистральных трубопроводов, срок эксплуатации которых составляет более 30 лет - около 44%. "Следствием износа линий электропередачи, трансформаторного и генерирующего оборудования становятся частые отключения потребителей электроэнергии. Одновременно растут сверхнормативные потери, увеличивая себестоимость потребляемой энергии", - отметил он.