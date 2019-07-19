{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Износ оборудования ТЭЦ и котельных в Северо-Западном федеральном округе достигает 80%

Секретарь Совбеза Николай Патрушев также отметил, что более 50% электросетевого оборудования в округе со сверхнормативным сроком службы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Износ оборудования ТЭЦ и котельных в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) достигает 80%, сообщил на совещании по вопросам энергобезопасности и молодежной политики, которое проходит в Петербурге, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Следует отметить, что в округе износ оборудования теплоэлектроцентралей и объектов теплоснабжения достигает 80%", - сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил, что в СЗФО также более 50% электросетевого оборудования со сверхнормативным сроком службы, а для магистральных трубопроводов, срок эксплуатации которых составляет более 30 лет - около 44%. "Следствием износа линий электропередачи, трансформаторного и генерирующего оборудования становятся частые отключения потребителей электроэнергии. Одновременно растут сверхнормативные потери, увеличивая себестоимость потребляемой энергии", - отметил он.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
Северный Кавказ
Завод по ремонту БТР и танков во Владикавказе получит заказ на 200 млн рублей
На предприятии ремонтируют военную технику частей 58-й армии Южного военного округа
Читать полностью