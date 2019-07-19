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Патрушев считает, что зависимость энергетики РФ от иностранного оборудования надо снижать

Секретарь Совета безопасности призвал ускорить разработку и внедрение отечественных аналогов технологий и оборудования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Зависимость российской энергетики от иностранного оборудования создает угрозу несанкционированного вмешательства в их работу, разработку отечественного оборудования необходимо ускорить, сообщил на совещании по вопросам энергобезопасности и молодежной политики, которое проходит в Петербурге, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Отмечаемая в настоящее время многими экспертами зависимость российской энергетики от иностранных технологий, оборудования и программного обеспечения создает угрозы несанкционированного вмешательства в их работу", - сказал он.

Патрушев добавил, что разработку и внедрение отечественных аналогов необходимо ускорить. "Соответствующие решения в этом направлении принимались, сегодня обсудим, как организована эта работа и какие результаты достигнуты", - отметил он.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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