Патрушев заявил, что реформа системы обращения с ТКО не должна вызвать рост тарифов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал власти субъектов не допустить роста тарифов из-за реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

"Важно не допустить необоснованного повышения тарифов на коммунальные платежи в связи с реформированием системы обращения с ТКО", - сказал он в пятницу на совещании по вопросам энергобезопасности и молодежной политики с участием губернаторов регионов Северо-Западного округа и полпреда в округе, которое проходит в Петербурге.

Патрушев добавил, что органам власти регионов СЗФО также необходимо усилить меры по охране окружающей среды и продолжать работу по ликвидации несанкционированных свалок.

Секретарь Совбеза также отметил, что по итогам 2018 года Роспотребнадзор в СЗФО вынес более 6,5 тыс. представлений об устранении нарушений санитарных норм при обращении с отходами.