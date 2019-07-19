Экс-министр обороны Грузии просит суд арестовать доли телеканала "Рустави-2"

ТБИЛИСИ, 19 июля. /ТАСС/. Адвокаты бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили в пятницу обратились в Тбилисский городской суд с требованием наложить арест на доли оппозиционной телекомпании "Рустави-2", владельцем которых в четверг стал ее прежний собственник, бизнесмен Кибар Халваши. Об этом сообщила "Рустави-2".

Адвокаты утверждают, что в 2004 году, когда телеканал был впервые оформлен на Халваши, за ним стоял Ираклий Окруашвили, занимавший тогда пост министра обороны. Это, по их словам, подтверждает документ, составленный в 2010 году, согласно которому Халваши был номинированным лицом Окруашвили, владеющим правом собственности на телекомпанию. Согласно условиям договора, в случае его нарушения Халваши должен выплатить Окруашвили $7 млн.

"В 2004 году мы помним, что 100% долей в "Рустави-2" на самом деле купил Окруашвили. Тогда Халваши был аффилированным с ним лицом, поэтому, естественно, он [Окруашвили] переоформил доли на Халваши безвозмездно. Ни для кого не является секретом, что Халваши представлял интересы Окруашвили не только в "Рустави-2", но и в других бизнесах", - сказала адвокат экс-министра Анна Рехвиашвили журналистам.

По ее словам, заявление об аресте долей является временной мерой по обеспечению иска. Сам же иск по поводу принадлежности долей телеканала сторона Окруашвили планирует подать в суд в ближайшие дни.

Решение ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг опубликовал решение, в котором говорится, что он не выявил нарушений Европейской конвенции по правам человека в деле грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави-2". Помимо всего прочего, суд снял введенное им же в 2017 году временное ограничение на исполнение решения Верховного суда Грузии, согласно которому телекомпания полностью должна была отойти к Халваши.

Минюст Грузии в четверг исполнил решение Верховного суда на основе вердикта ЕСПЧ и переоформил 60% доли телеканала на Халваши, а 40% - на его компанию "Панорама". Сразу после этого Халваши принял решение уволить с поста гендиректора "Рустави-2" Нику Гварамию и назначить вместо него своего адвоката Паату Салию, который уже встретился с журналистами "Рустави-2" и обещал им полную редакционную свободу.

Дело "Рустави-2"

Судебная тяжба вокруг телеканала "Рустави-2" длится с 2015 года. Еще в августе 2015 года бывший владелец телеканала Халваши подал иск в Тбилисский городской суд, в котором указывал, что в 2006 году (во времена президентства Михаила Саакашвили) его заставили уступить телеканал в пользу людей, приближенных к властям. В ноябре 2015 года Тбилисский городской суд удовлетворил иск Халваши.

После этого владельцы "Рустави-2" оспорили решение суда первой инстанции в апелляционной инстанции, которая 10 июня 2016 года оставила в силе постановление Тбилисского городского суда о передаче канала Халваши. В том же году руководство канала подало жалобу в Верховный суд Грузии, который в марте 2017 года также оставил в силе решения двух предыдущих инстанций. Адвокаты "Рустави-2" заявили тогда же, что намерены обжаловать решение Верховного суда Грузии в Страсбурге. Пока дело рассматривалось в судах, руководство телеканала заявляло, что за бизнесменом Халваши стоят власти, которые хотят закрыть независимый телеканал.