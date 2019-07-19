Завод по ремонту БТР и танков во Владикавказе получит заказ на 200 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июля. /ТАСС/. Предприятие по ремонту военной техники ООО "Омега" во Владикавказе получит в 2020 году заказ на 170-200 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности и транспорта Северной Осетии Хайдарбек Бутов.

"В конце июля предприятие получит в Минпромторг РФ лицензию, что позволит создать в 2020 году еще 70 дополнительных рабочих мест. Сейчас на предприятии трудится 70 человек. Мы увеличим объемы производства и получим заказ на 170-200 млн рублей", - сказал Бутов.

По его словам, в настоящее время на предприятии выполняются работы по ремонту военной техники частей 58-й армии Южного военного округа, штаб которой дислоцируется во Владикавказе. Также в городе располагаются многие военные объекты.

В планах предприятия - создать сервисный центр для военной техники со средствами связи. Проект уже получил одобрение в Минобороны РФ. "Этот центр сможет обслуживать тяжелую технику именно со средствами связи всего Северного Кавказа. Владикавказ лучше всего подходит логистически для этого, это отметили и в Минобороны и в 58-й армии", - отметил министр.

Как сообщалось, реализация данного проекта обсуждалась с первым заместителем министра обороны России Русланом Цаликовым и с полпредом президента в СКФО Александром Матовниковым. На всех уровнях эта инициатива нашла поддержку.

ООО "Омега" - официальный дилер "КамАЗа", работает на отечественном рынке грузовой техники с 2001 года. Он проводит гарантийное обслуживание и послегарантийный ремонт техники в Северной Осетии.