Суд Литвы на три месяца арестовал фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба"

ВИЛЬНЮС, 19 июля. /ТАСС/. Задержанный в Литве как находящийся в международном розыске бывший гендиректор компании "Самаратранснефть-терминал" Роман Ружечко - фигурант дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" - арестован на три месяца. Решение об аресте вынес Вильнюсский участковый суд.

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"Такое решение судом принято", - сообщила в пятницу ТАСС представитель судебной инстанции Риманте Краулише.

Ружечко, объявленный Интерполом в розыск, был задержан в Литве в четверг. Этот факт ранее подтвердила журналистам представитель по печати Генеральной прокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.

Самарский районный суд 15 мая избрал заочный арест в качестве меры пресечения в отношении Ружечко, объявленного в розыск по делу о загрязнении нефти в "Дружбе", ему предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ.