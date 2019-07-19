Комплекс по производству мармелада начнут строить в Подольске в конце 2019 года

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Власти Подмосковья передали в аренду земельный участок площадью 29 тыс. кв. м ООО "Верокко" для строительства комплекса по производству мармеладно-пастильной продукции в Подольске. Строительство планируют начать в IV квартале 2019 года, сообщила в пятницу пресс-служба сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Земельный участок площадью 29 тыс. кв. м в деревне Малое Брянцево на территории городского округа Подольск передан в аренду без проведения торгов компании "Верокко". Здесь планируется строительство комплекса по производству мармеладно-пастильной продукции. Реализация проекта предполагается с IV квартала 2019 года. Запуск производства запланирован на конец III квартала 2021 года", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

В пресс-службе уточнили, что проектом планируется производство 1,2 тыс. т продукта в час. Общая сумма инвестиций составит порядка 430 млн рублей. Предприятие создаст свыше 75 рабочих мест, что, по мнению Андрея Разина, приведенному в сообщении, позволит снизить поток маятниковой миграции в столицу. Заработную плату сотрудников планируется удерживать не ниже 40 тыс. рублей в месяц.

Всего в Подмосковье 14 производителей мармелада и пастилы. Из них два крупных - "Белевская пастила" и кондитерская фабрика "Коломчаночка".