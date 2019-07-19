Россия планирует поставлять в Кувейт пшеницу и кукурузу

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российские производители намерены поставлять в Кувейт пшеницу и кукурузу. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Как отмечается, в ходе встречи представителей Россельхознадзора со специалистами Государственной службы по делам сельского хозяйства и водных ресурсов Кувейта российская сторона сообщила о заинтересованности в наращивании экспорта зерна в Кувейт. Сейчас в это государство поставляется только ячмень в небольших количествах.

"Кувейтские коллеги отметили, что такая возможность будет рассмотрена, и выразили готовность предоставить требования страны, предъявляемые к ввозимой зерновой продукции", - пояснили в российском ведомстве.

Россельхознадзор в свою очередь предоставил иностранной делегации для ознакомления ряд документов, содержащих требования России и Евразийского экономического союза в области карантина растений, а также в сфере качества и безопасности зерна.