Минкомсвязь раскритиковала законопроекты о штрафах за неустановку российского ПО

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Обсуждение законопроектов об обязательной предустановке российского программного обеспечения (ПО) должно обязательно проходить с учетом мнений всех заинтересованных сторон. Об этом сказал ТАСС пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков, отметив, что министерство не в курсе экспертных обсуждений инициативы депутатов.

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) 18 июля внесла в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, предусматривающих необходимость установки на смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart-TV программного обеспечения из специально создаваемого перечня предустанавливаемых программных средств при их продаже, а также штрафы за нарушение этой нормы. Документы размещены в электронной базе данных Госдумы.

"Нам никто не присылал законопроекты [о предустановке российского ПО], об их экспертном обсуждении мне тоже неизвестно. По нашему мнению, к вопросу предустановки ПО необходимо подходить взвешенно, учитывая интересы не только крупных "бенефициаров" - разработчиков отечественного ПО, но и малых IT-компаний, и производителей гаджетов, и обязательно - пользователей. В законопроектах в текущем виде этот баланс интересов не соблюден", - сказал он.

При этом Новиков отметил, что на площадке Аналитического центра при правительстве уже поднимался вопрос предустановки отечественного ПО. "Мы поднимали эти вопросы, но никого из авторов этих законопроектов на той дискуссии не было", - добавил представитель министерства.

Ранее Жигарев уже вносил законопроекты, обязывающие устанавливать на смартфонах исключительно российское программное обеспечение, однако в прежней редакции законопроекты были отозваны автором.

Согласно одному из законопроектов, правительство определит перечень устройств, при продаже которых необходимо будет соблюдать новые требования, а также перечень программного обеспечения, которое допускается устанавливать для выполнения таких требований. Другим законопроектом предусматривается штраф за продажу отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами с нарушением требования о предварительной установке российских программ. Для должностных лиц штраф предусматривается в размере 30-50 тыс. рублей, для юридических лиц - 50-200 тыс. рублей.