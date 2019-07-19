КНДР увеличивает число авиарейсов в Китай

ПХЕНЬЯН, 19 июля. /ТАСС/. Национальная авиакомпания КНДР Air Koryo с пятницы увеличивает число рейсов на китайском направлении за счет возобновления полетов из Пхеньяна в Далянь (провинция Ляонин, КНР). Об этом свидетельствует обновленное расписание авиакомпании, которое в пятницу получил корреспондент ТАСС в Пхеньяне.

Как следует из документа, рейс из Пхеньяна в Далянь будет выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одном направлении составит $212, перелет туда и обратно будет стоить $410. Как пояснили представители авиакомпании в беседе с корреспондентом ТАСС, решение об открытии дополнительного направления полетов связано с ростом числа иностранных туристов, желающих посетить КНДР.

Ранее с 1 апреля авиакомпания Air Koryo значительно увеличила число своих рейсов из Пхеньяна в Пекин, Шанхай и Шеньян. Полеты в Пекин выполняются пять раз в неделю, в Шеньян - три раза в неделю, в Шанхай - дважды в неделю.

Для осуществления международных рейсов компания Air Koryo использует авиатехнику советского и российского производства - преимущественно самолеты Ил-62 и Ту-204.