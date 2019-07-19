Внешнеторговый оборот между Грузией и Россией вырос на 3,5% в I полугодии

ТБИЛИСИ, 19 июля. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот между Грузией и Россией в первом полугодии текущего года составил около $678 млн, что на 3,5% больше по сравнению с аналогичными данными за 2018 год. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Национальной службы статистики Грузии ("Сакстат").

По данным "Сакстат", внешнеторговый оборот Грузии с Россией составляет 14,1% от общего объема торговли республики. С января по июнь экспорт Грузии в Россию составил около $262 млн, а импорт - более $416 млн.

В первом полугодии Грузия поставляла в Россию ферросплавы (более $77 млн), натуральные вина (порядка $59 млн), минеральные и пресные воды (более $30 млн), центрифуги, воздушные фильтры (более $19 млн) и прочую продукцию.

Россия, в свою очередь, с января по июнь снабжала Грузию нефтью и нефтепродуктами (порядка $90 млн), пшеницей (более $31 млн), каменноугольным коксом (более $16 млн), каменным углем (более $15 млн) и иными товарами.

На первом месте среди главнейших торговых партнеров Грузии расположилась Турция. В первом полугодии товарооборот между Турцией и Грузией составил более $842 млн, что на 1,9% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. Третье место занял Азербайджан, торговый оборот с которым превысил $508 млн, что однако на 7,6% меньше по сравнению с аналогичными данными за 2018 год.