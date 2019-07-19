Около 100 пчеловодов получат компенсации за гибель пчел в Ульяновской области

ТАСС, 19 июля. Пчеловоды могут рассчитывать на компенсацию потерь от погибших этим летом пчел в Ульяновской области. Разрабатывается соответствующий законопроект, сообщила ТАСС в пятницу исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Наталья Снежинская.

"По оперативным данным, в регионе всего погибло порядка 2300 пчелосемей у 100 пчеловладельцев. Сейчас разрабатывается законопроект по компенсациям. Предварительно, мы оценили стоимость одной пчелосемьи в 3,5 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в Ульяновской области гибель пчел удалось остановить.

В нескольких регионах РФ ранее были зафиксированы случаи массовой гибели пчел. Россельхознадзор связал это с отравлением пчел средствами защиты растений. Минсельхоз РФ рекомендовал региональным управлениям АПК принять меры по предотвращению гибели пчел, ознакомить аграриев и пчеловодов с законодательством в части регламентов применения пестицидов. Минсельхоз считает необходимым, чтобы пчеловоды с помощью аккредитованных лабораторий устанавливали причину ущерба в каждом конкретном случае.