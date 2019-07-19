Агентство по привлечению инвестиций может заняться поиском инвесторов в ОЭЗ на Байкале

УЛАН-УДЭ, 19 июля. /ТАСС/. Вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Агентству по привлечению инвестиций подключиться к поиску инвесторов с проектами, которые могут быть реализованы в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Байкальская гавань" в Бурятии. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе республиканского правительства.

"Юрий Трутнев посетил сегодня ОЭЗ "Байкальская гавань" и ознакомился с планами по развитию особой экономической зоны, он поручил Агентству по привлечению инвестиций подключиться к поиску инвесторов, добавив, что здесь должен быть "системный инвестор", - сообщили в пресс-службе.

По словам Трутнева, в "Байкальской гавани" нужно не просто строить гостиницы - надо привлекать инвесторов, "которые могут обеспечить кластерное развитие". Кроме того, полпред дал поручение Минвостокразвития сравнить преференциальные режимы территорий опережающего развития (ТОР) и особых экономических зон (ОЭЗ) и выбрать применительно к "Байкальской гавани" тот, который будет способствовать более быстрому старту инвестиций. Итоги работы, которую полпред поручил провести, планируется подвести в октябре 2019 года.

"Байкальская гавань"

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" создана постановлением правительства РФ в 2007 году в Прибайкальском районе Бурятии, в 2010 году введена первая очередь инфраструктуры. Турзона расположена в 110 км от Улан-Удэ, она занимает более 3,5 тыс. га на левом побережье Байкала, включает пять участков: "Турка", "Пески", "Гора Бычья", "Бухта Безымянная" и "Горячинск". За годы существования зоны бюджетами всех уровней в инженерную инфраструктуру "Байкальской гавани" вложено 4,7 млрд рублей из которых одна треть - республиканские.

В 2017 году Минэкономразвития РФ передало управление ОЭЗ республике. В 2018 году правительство региона создало новую управляющую компанию и начало процедуру расторжения договоров со всеми резидентами из-за невыполнения ими условий инвестиционных соглашений и начало поиск новых инвесторов, готовых зайти в ОЭЗ.

По словам гендиректора ОЭЗ "Байкальская гавань" Алексея Тогошиева, за прошедшие полтора года правительством Бурятии совместно с управляющей компанией были расторгнуты соглашения с 10 компаниями из 12. При этом привлечены четыре новых инвестора, два из которых представляют Республику Корея. Общий объем заявленных инвестиций "новым пулом инвесторов" составляет 5,6 млрд рублей.

На прошлой неделе на экспертном совете ОЭЗ "Байкальская гавань" был представлен проект компании Green Flow Baikal, которая управляет отельным бизнесом в Сочи. Инвестор намерен построить четырехзвездочный отель на 180 номеров с водно-оздоровительным комплексом. "Общий объем заявленных инвестиций составляет 871 млн рублей. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - второе полугодие 2021 года", - приводит слова Тогошиева пресс-служба регионального правительства.

В 2018 году власти Бурятии подали заявку на расширение ОЭЗ с включением в нее горы Мамай в Кабанском районе республики. На эту площадку готова зайти девелоперская группа "Хрустальный" с проектом по строительству горнолыжного курорта стоимостью 2,5 млрд рублей.

В новость в 14:21 мск внесены измненения - уточняется название организации - Агентство по привлечению инвестиций.