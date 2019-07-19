Парламент Молдавии запретил беспошлинную торговлю в Приднестровье

КИШИНЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Парламент Молдавии запретил торговлю duty-free на территории непризнанного Приднестровья. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба законодательной власти республики.

"На временно неконтролируемой конституционными органами Республики Молдова территории будет прекращена деятельность магазинов duty-free. Парламент на пленарном заседании утвердил сразу в двух чтениях поправки в Таможенный кодекс", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении.

Представившая поправки министр финансов Наталья Гаврилицэ сообщила парламентариям, что за первые пять месяцев текущего года в магазинах duty free на приднестровской границе было продано порядка 1 млрд сигарет. "Фактически объем продаж трех магазинов в приднестровском регионе равен объему всего потребительского рынка Молдавии. Очевидно, что это является замаскированной формой контрабанды. Оформленные таким образом сигареты уходят в Румынию и далее - на рынок ЕС", - пояснила она.