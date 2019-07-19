Власти Липецкой области передали транспортникам регионального центра 50 новых автобусов

ЛИПЕЦК, 19 июля. /ТАСС/. Власти Липецкой области передали муниципальному транспортному предприятию регионального центра 50 новых автобусов, которые будут курсировать по городским маршрутам. Об этом сообщил в пятницу на торжественной церемонии передачи подвижного состава временный исполняющий обязанности главы администрации области Игорь Артамонов.

"Теперь каждый пятый автобус у нас - новый, все автобусы соответствуют экологическому стандарту Евро-5, работают на газомоторном топливе, оборудованы кондиционерами, пандусами для людей с ограниченными возможностями", - сказал Артамонов. Он подчеркнул, что с передачей нового подвижного состава в автопарк власти рассчитывают и на высокую культуру обслуживания пассажиров.

Врио главы региона напомнил, что на этом программа обновления автобусного парка не закончится, и до конца года еще около 50 новых автобусов, соответствующих стандарту Евро-5, должны закупить частные липецкие перевозчики. Для этого власти предоставят им субсидии из городского и областного бюджетов - 20% от стоимости техники при длине автобуса свыше 9,5 метра и 10% от стоимости техники при длине от 7,6 до 9,5 метра.

А для оперативного контроля за движением общественного транспорта в областном центре планируется также создать систему единого управления транспортных потоков. "Также есть жалобы от людей, что где-то не хватает маршрутов, куда-то общественный транспорт не доходит. Будем создавать единое управление транспортными потоками", - сказал Артамонов.

В пресс-службе региональной администрации ТАСС напомнили, что программа обновления пассажирского транспорта как в самом Липецке, так и в других муниципалитетах области была запущена по инициативе Артамонова. Так, только в текущем году на закупку автобусов для города Липецка было выделено 409,5 млн рублей, из которых 90% - это средства региона и 10% - городского бюджета.

В настоящее время в целом по области парк общественного транспорта составляет 1251 единицу, его средний возраст - 12,8 лет. Больше половины - 740 автобусов - имеют сверхнормативный срок эксплуатации. "В 2019 году приобретено 197 новых машин при поддержке областного и местных бюджетов, всего на закупку автобусов региональным и муниципальными бюджетами выделен 921 млн рублей", - заметили в пресс-службе, подчеркнув, что нынешнее обновление автобусного парка стало самым масштабным за последние 10 лет.