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На соцподдержку в Астраханской области в 2019 году предусмотрено 600 млн рублей

Средства пойдут на выполнение "социального пакета" врио губернатора Игоря Бабушкина, уточнила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

АСТРАХАНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Средства на увеличение социальной поддержки жителей Астраханской области, предложенное врио губернатора региона Игорем Бабушкиным, в 2019 году, предусмотрены в размере более 600 млн рублей, сообщила журналистам в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время рабочей поездки в Астрахань.

"Все просчитано, есть средства на этот год, и заложены уже средства на весь объем, - это более 600 млн рублей. Для выполнения "социального пакета Бабушкина" средства предусмотрены", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что предложенные врио губернатора меры поддержки носят адресный характер и касаются наиболее незащищенных слоев населения.

"Это очень адресный подход, выбраны те категории граждан, которые более всего в этом нуждаются - малообеспеченные, семье с детьми, одинокие мамы, пожилые люди. Эта поддержка - увеличение пособий на оплату ЖКХ, на транспорт, это те вопросы, которые остро стояли в Астраханской области", - пояснила председатель Совета Федерации.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь Юрьевич
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