Депутат Бундестага: санкции не изменили политику России, но навредили компаниям Германии

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Антироссийские санкции не достигли желаемого эффекта, не привели к изменению политики Москвы, но навредили немецким компаниям. Такое мнение высказал в пятницу председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст (Левая партия) в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

"Нет никакого эффекта от этих санкций. У нас уже пять лет эти санкции, но мы не видим изменения российской политики", - сказал он. "Если прописывается лекарство и становится очевидно, что оно не достигает результата, а напротив, скорее, наносит вред, в том числе германским предприятиям, то нужно когда-нибудь обдумать вопрос, что, возможно, речь идет о неверном лекарстве", - считает депутат.

В этой связи Эрнст указал на важность сохранения таких форумов, как "Петербургский диалог", которые сближают две страны. "Если просто продолжать санкционную политику и не говорить друг с другом, то это приведет нас к тому, что будут постоянно возникать новые очаги напряженности. В свете политики США и агрессивной торговой политики Китая это совершенно ошибочный путь", - считает он.

Депутат выразил сожаление по поводу недавнего заявления будущей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая выразила намерение придерживаться санкций против Москвы. "Я сожалею, что ее первые слова были сделаны в таком направлении", - сказал он. По его мнению, подобная политика лишь ослабит Европу.

"Если мы применяем такой критерий по отношению к России, то нам следует ввести санкции и против США, которые, к примеру, незаконно действовали в Косове, в Ираке, незаконно содержат Гуантанамо", - заметил немецкий парламентарий. "Таким образом, если мы везде действуем на основе санкций и так реагируем, то нам следует делать это по отношению ко всем, и первым, кто сюда относился бы, должны быть США", - полагает Эрнст.