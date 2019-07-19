Оборот розничной торговли в Москве за пять месяцев 2019 года вырос на 6,4%

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в Москве за январь-май 2019 года достиг почти 2 трлн рублей и вырос к аналогичному периоду прошлого года на 6,4%, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

"Покупатели в Москве стали тратить больше денег на покупки. Оборот розничной торговли Москвы в январе-мае 2019 года увеличился на 6,4% по сравнению с январем-маем прошлого года - до 1,99 трлн рублей", - цитирует пресс-служба главу департамента Дениса Тихонова.

По его словам, одной из основных причин роста покупательной способности населения является рост зарплат. Так, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Москве за первые пять месяцев выросла на 8% к аналогичному периоду прошлого года.

По данным пресс-службы, товарооборот увеличился по всем видам товаров: по продовольственным, включая напитки и табак, он вырос на 7,8% до 1,1 трлн рублей, по непродовольственным - на 4,7% - до 887 млрд рублей.

"Покупатели, в основном, предпочитают делать покупки в торговых организациях, нежели на рынках. На торговые организации приходится 92% общего торгового оборота - 1,83 трлн рублей, на рынки 8% - 159 млрд рублей. Посещаемость торговых центров Москвы увеличилась на 2,7%", - говорится в сообщении пресс-службы.