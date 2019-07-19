Совет управляющих Schlumberger сменил главу корпорации

ПАРИЖ, 19 июля. /ТАСС/. Совет управляющих одной из крупнейших в мире нефтесервисных корпораций Schlumberger принял в пятницу решение назначить своим новым президентом - генеральным директором Оливье ле Пёша (Olivier Le Peuch), говорится в заявлении корпорации.

Ле Пёш становится также одним из членов совета управляющих корпорации. На своем посту он сменит норвежца Паала Кибсгаарда. Тот уходит в отставку после более чем 22 лет службы в компании, в том числе восьми лет в качестве генерального директора и четырех лет в качестве председателя.

Ле Пёш приступит к выполнению своих функций 1 августа 2019 года. Совет управляющих корпорации возглавит при этом Марк Папа, работавший ранее на посту одного из заместителей генерального директора.

В корпорации Schlumberger Ле Пёш работает уже в течение 32 лет и занимал там ряд постов ведущих менеджеров. В частности, был исполнительным вице-президентом по нефтяным резервуарам и инфраструктурам, вице-президентом по технике и комплектующим деталям, вице-президентом по производству и инженерным решениям. Он возглавлял также отдел программного обеспечения, работал в коммерческом отделе по зоне Северного моря, заведовал направлением деятельности по Камеруну.

Schlumberger была основана в 1926 году братьями Конрадом и Марселем Шлюмберже, представителями семьи заводчиков из Эльзаса. Кондар Шлюмберже в 1914 году разработал одну из перспективных методик исследования недр Земли. В настоящее время корпорация позиционирует себя как "ведущего мирового поставщика технологий для определения характеристик пластов, бурения, добычи и переработки нефти и газа". Она ведет коммерческую деятельность в более чем 120 странах мира, в которых на нее работает около 100 тыс. человек. Доход корпорации за 2018 год составил $32,82 млрд.