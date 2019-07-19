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Паводок в Иркутской области

Путин: помощь должны получить все бизнесмены, пострадавшие в Иркутской области

Президент уточнил, что необходимо предусмотреть помощь предприятиям малого и среднего бизнеса

БРАТСК, 19 июля. /ТАСС/. Помощь от государства должны получить не только сельхозпроизводители в пострадавших от наводнения районах Иркутской области, но и малый, и средний бизнес, действовавший на этих территориях, заявил президент России Владимир Путин.

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"Поручение о предоставлении Иркутской области субсидии для оказания помощи сельхозпроизводителям дано, но сегодня на встрече некоторые граждане ставили вопрос и о поддержке поврежденных малых и средних предприятий, а не только сельхозпредприятий, насколько я понимаю", - сказал он на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

В связи с этим Путин отметил, что такого положения нет ни в указе президента, ни в соответствующем постановлении правительства.

"Значит, нужно будет внести изменения и в указ, и в постановление правительства, и предусмотреть помощь предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от наводнения", - сказал президент.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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