Пассажиропоток S7 Airlines вырос на 14,2% в I полугодии 2019 года

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток авиакомпании S7 Airlines в первом полугодии 2019 года увеличился на 14,2% в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года, до 8,16 млн человек, следует из сообщения компании.

Рейсами по России воспользовались 5,92 млн пассажиров (+13,2%), на международных рейсах - 2,24 млн.

Пассажирооборот составил 17,17 млрд пасс-км (+17,3%).

Пассажиропоток S7 Airlines в 2018 году увеличился на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 15,96 млн человек.

