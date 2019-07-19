ЦБ продлил на шесть месяцев полномочия ФКБС как временной администрации в МИнБанке

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. ЦБ РФ продлил срок выполнения ООО "УК ФКБС" функций временной администрации по управлению Московским индустриальным банком на шесть месяцев, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России принял решение о продлении срока выполнения ООО "УК ФКБС" функций временной администрации по управлению банком ПАО "Московский индустриальный банк" с 23 июля 2019 года на шесть месяцев с приостановлением полномочий исполнительных органов банка", - отмечается в сообщении.

В ближайшее время будут завершены мероприятия по докапитализации банка, предусмотренные планом участия ЦБ РФ в предупреждении банкротства ПАО "МИнБанк", и сформированы постоянные органы управления банка, указал регулятор.

ЦБ объявил о санации Московского индустриального банка 22 января. На этот момент банк занимал 33-е место по размеру активов среди российских банков. МИнБанк создан в 1990 году на базе Московского городского управления Промстройбанка СССР.