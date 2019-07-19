Эксперты оценили ущерб от массовой гибели пчел в российских регионах в 2 млрд рублей

"В 25 регионах России погибли порядка 80 тысяч пчелиных семей. Это, как правило, на пасеках вокруг обрабатываемых инсектицидами [сельскохозяйственных] полей. Еще порядка 20% пчелосемей добавятся к этим потерям весной, так как отравляющие вещества попали в гнезда, и пчелиные семьи, которые выжили, сейчас очень слабы, и не исключено, что позже тоже погибнут. Также они принесли с полей в гнезда нектар, в который могли попасть инсектициды, поэтому пчелиная матка с таким кормом может не выжить", - сказала эксперт.

Она уточнила, что в России насчитывается около 3,5 млн пчелиных семей, их массовая гибель зафиксирована в мае-июне во всех областях центральной части России, на юге страны, в Удмуртии, Марий Эл, Алтайском крае, Татарстане. "В этом году была ранняя весна, немного сдвинулись сроки цветения и ранее вышли вредители растений - в этом году вредителей до трех генераций против двух генераций [в прошлом году] - поэтому пришлось больше и чаще использовать инсектициды. Чем более генераций вредителей, тем они устойчивее к препаратам обработки, и сельхозпроизводители применили более высокого класса опасности. Например, в этом году кое-где применили не третий класс опасности, а первый, причем, высоко опасный именно для медоносных пчел", - объяснила Брандорф.

По ее данным, от гибели каждой пчелосемьи пчеловод понес убыток более 26 тыс. рублей. "Пчелосемья стоит около 9 тыс. рублей, но она могла принести, в среднем, 40 кг меда по 400 рублей за 1 кг, а также пыльцу, воск и прополис - еще около 1 тыс. рублей. То есть, пчеловоды потерял не просто пчелосемьи, которые им придется покупать, но они и не дополучили продукцию, которую могли реализовать - в общем, потери более 2 млрд рублей", - добавила собеседница.

"Гибель пчел отразится на объемах сбора меда этого года - он упадет в разы, на его место придет фальсификат. Потребитель этого может не заметить, потому что есть производители медовой продукции, и, если они сейчас активизируются, то стоимость натурального меда вырастет не сильно. Ведь потребитель плохо разбирается в чем разница между "медом натуральным" и "медом черничным" или "смородиновым", а в последних может вообще не быть меда", - добавила она.