Перевозки пассажиров дневными экспрессами СЖД превысили 800 тыс. человек в I полугодии

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Перевозки пассажиров дневными скоростными поездами Северного филиала АО "ФПК" в первом полугодии 2019 года составили 834,6 тыс. Доля дневных скорых поездов в общем объеме перевозок филиала составила 26,2%, следует из сообщения магистрали.

Скорым поездом №53/54 Сыктывкар-Усинск воспользовались 134,7 тыс. пассажиров. С начала своего курсирования с сентября 2018 года поезд перевез около 200 тыс. пассажиров.

Скорым поездом №107/108 Вологда-Москва воспользовались более 96,4 тыс. пассажиров. За девять месяцев своего курсирования (запущен в октябре 2018 года) перевез 142 тыс. пассажиров. Перевозки поездами сотой нумерации по маршруту Ярославль-Москва-Ярославль снизились на 0,5% и составили 540,2 тыс. пассажиров.