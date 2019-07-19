В Союзмолоке посчитали допзатраты компаний на внедрение маркировки молока

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) оценивает дополнительные расходы производителей молочной продукции в связи с внедрением маркировки в более чем 25 млрд рублей. Такую оценку ТАСС привел исполнительный директор ассоциации Артем Белов.

"Союзмолоко оценивает дополнительные затраты на внедрение системы маркировки более чем в 25 млрд рублей инвестиционных расходов и более 20 млрд рублей ежегодных операционных расходов", - сказал он.

С 15 июля по 29 февраля 2020 года в России продлится эксперимент по маркировке молочных продуктов, а 18 июля 2019 года стало известно о том, что обязательная маркировка молочной продукции начнется в России с марта 2020 года. Согласно постановлению правительства России, маркируются молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочная сыворотка, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты. Полномочия оператора информационной системы, осуществляющего информационное обеспечение эксперимента, закреплены за Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). Кроме того, с 1 июля часть молочной продукции вошла в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", а с 1 ноября в нее должна войти оставшаяся молочная продукция.

По мнению Белова, с учетом продолжающегося на протяжении пяти лет снижения доходов населения и понесенных бизнесом затрат на внедрение системы "Меркурий" введение дополнительной дублирующей системы приведет к существенному росту себестоимости продукции и массовому уходу с рынка небольших региональных игроков, балансирующих на грани рентабельности. "Интеграционные решения между двумя системами (системой маркировки ЦРПТ и "Меркурия" - прим. ТАСС) и в данный момент не реализованы, и не прошли апробацию, что также говорит о том, что принятие решений об обязательности введения дополнительной маркировки по меньшей мере преждевременно.

Позиция ЦРПТ

В свою очередь замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов заявил, что размер инвестиций в проект маркировки как со стороны оператора системы, так и со стороны отрасли можно будет назвать только после завершения исследования большинства производственных площадок, этот процесс еще не завершен. "Но уже сейчас можно сказать, что представленные оценки завышены в несколько раз", - уверен он.

По его мнению, пилотный проект является оптимальной возможностью для участников рынка в комфортном режиме подготовиться к обязательной маркировке и настроить интеграцию системы электронных ветсертификатов, контролирующих сырье до завода, и цифровой маркировки, которая будет прослеживать готовую продукцию до конечного потребителя.

"ЦРПТ, как и представители бизнес-сообщества, выступает против дублирования функций. Интеграция позволит системам обогащать друг друга, при этом не приведет к дополнительным затратам производителей, а розница, уже работающая с цифровой маркировкой по другим товарам, продолжит пользоваться своими действующими решениями", - считает Юсупов. По его мнению, обмен данными позволит осуществить полное прослеживание и гарантировать безопасность продукции для населения.