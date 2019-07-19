РБК: Минэнерго проверит случаи заправки самолетов грязным топливом

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Минэнерго проверит случаи заправки самолетов загрязненным авиатопливом после доклада экспертов подведомственного Минтрансу НИИ. Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на представителя Минэнерго и текст доклада.

"Минэнерго создаст рабочую группу, чтобы разобраться с причинами попадания загрязненного авиакеросина в топливные системы самолетов. <…> Группа создается после поступления в Минэнерго доклада экспертов подведомственного Минтрансу НИИ гражданской авиации о том, что загрязненное топливо могло приводить к сбоям в работе авиационной техники", - говорится в публикации.

По данным издания, Минэнерго поручило экспертам Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА) провести анализ проб авиакеросина, которым заправляли два самолета авиакомпании Red Wings в августе 2019 года. Тогда у обоих самолетов некорректно сработала техника из-за чужеродных примесей в топливе. В ходе исследования была обнаружена "мутная желеобразная субстанция" - полисилоксаны.

Эксперты указали, что полисилоксаны в авиатопливе находили и ранее - при расследовании катастроф самолета МИГ-29 в Жуковском и вертолета в Комсомольске-на-Амуре. Пробы брались в наземных средствах хранения авиатоплива. "Нахождение в топливе полисилоксанов носит высокий риск для безопасности полетов, в том числе для международных авиакомпаний, заправляющихся в России. В случае реализации этого риска возникнет новый риск - имиджевых и финансовых потерь для нефтяных компаний России", - цитирует издание текст доклада.