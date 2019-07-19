Минпромторг: госзакупки импортной продукции могут запретить только для оборонной отрасли

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госзакупки импортной продукции могут быть запрещены только для оборонной отрасли, в остальных случаях будет применяться правило "третий лишний", сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.

Принцип "третий лишний" действует при госзакупках определенных товаров. Так, если на участие в торгах поступило минимум две заявки отечественных или производителей стран Евразийского экономического союза, то иностранная компания к конкурсу уже не допускается.

"Предполагается вводить запрет только в целях защиты обороны и безопасности страны, в остальных случаях применять механизм "третий лишний" и ценовые преференции. Таким образом, это позволит в закупочной деятельности установить единый подход к импортозамещению по всем сегментам рынка, унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции и требования к процедурам закупки такой продукции", - пояснили в Минпромторге.

Соответствующее поручение вице-премьера РФ Дмитрия Козака направлено на упрощение закупочных процедур, в том числе путем группирования актов правительства, отметили в министерстве.