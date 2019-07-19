"Аэрофлот" занял первое место в Европе по пунктуальности полетов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - признали лучшей в Европе компанией с точки зрения пунктуальности полетов по результатам работы в июне. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании, отметив, что такой результат был обнародован международным аналитическим агентством OAG.

"Согласно ежемесячному отчету OAG On-Time Performance Report, в топ-50 самых пунктуальных авиакомпаний мира "Аэрофлот" показал лучший результат среди европейских перевозчиков с глобальным охватом деятельности", - сказал собеседник агентства. Так, в июне 85,4% рейсов компании были выполнены точно по расписанию. По данному показателю российский перевозчик со значительным отрывом опередил крупнейших европейских конкурентов.

В пресс-службе напомнили, что ранее "Аэрофлот" получил высшую оценку "пять звезд" от агентства OAG за пунктуальность. Тогда среди обладателей максимального балла Аэрофлот стал единственной авиакомпанией в стране и крупнейшей в Европе по объему перевозок. Компания вошла в 10% участников программы On-Time Performance Star Ratings, удостоенных оценки "пять звезд".

Собеседник агентства напомнил также, что в прошлом году перевозчик принял ряд мер, которые помогли существенно повысить пунктуальность рейсов. Среди них - строгое выполнение правил посадки на рейс. "В планах - нововведения на основе самых современных цифровых технологий, в том числе использование биометрического контроля, которое существенно облегчит и ускорит для пассажира прохождение предполетных процедур в аэропорту", - отметили в пресс-службе.