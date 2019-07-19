Более $1 млн на поиск цифровых решений по оптимизации энергосетей выделят в США

ТАСС, 19 июля. Ученые Политехнического института Ренселлера (RPI) и Лаборатории сетевых инноваций в области энергетики (AGILe) в Нью-Йорке объединятся для проведения совместных исследований по оптимизации работы энергосетей с помощью цифровых решений. Об этом сообщается на информационном портале RPI.

Инициатива была выдвинута Управлением энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк (NYSERDA) в поддержку Нового "зеленого" курса губернатора Эндрю Куомо, нацеленного на полный отказ от ископаемого топлива к 2040 году и повышение эффективности использования энергоресурсов. В общей сложности на реализацию проекта будет выделено более $1 млн.

В рамках начального этапа ученые займутся исследованием возможностей применения алгоритмов глубокого обучения (deep learning) для идентификации и прогнозирования сбоев в энергосистемах. Ожидается, что разработанные инструменты позволят своевременно оповещать операторов сети о возникших проблемах и предлагать варианты решений, генерируемых на основе сценарного анализа.

Основной целью второго этапа проекта станет разработка программного обеспечения, которое позволит интегрировать данные основной энергосети с данными ветряных и солнечных электростанций для последующего моделирования.