ФАС получила ходатайство "Яндекс.Такси" по сделке с ГК "Везет"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство "Яндекс.Такси" на покупку активов ГК "Везет", сообщили ТАСС в ведомстве.

"Ходатайство поступило, будет рассмотрено в установленном законом порядке", - сказали в ФАС.

В пресс-службе ведомства уточнили, что по закону ходатайство рассматривается в течение месяца, но срок может быть продлен еще на два месяца.

"Яндекс.Такси" ранее объявило о покупке программного обеспечения и колл-центров группы "Везет", работающей в 123 городах России. Текущие акционеры "Везет" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до $71,5 млн при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям. Закрытие сделки ожидается до конца года.

Один из ключевых игроков на российском рынке агрегаторов такси Gett выразил беспокойство в связи со сделкой, которая может привести к монополизации рынка.