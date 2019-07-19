Структура Газпрома откроет 16 газовых заправок в Ленинградской области до 2020 года

КИНГИСЕПП /Ленинградская область/, 19 июля. /ТАСС/. Компания "Газпром газомоторное топливо" планирует до 2020 года открыть 16 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко на церемонии открытия АГНКС компании в Кингисеппе.

"До конца 2020 года запланировано открытие 16 АГНКС в Ленинградской области. <…> В соответствии с действующим соглашением, на первом этапе, компания "Газпром газомоторное топливо" выделила квоту на финансирование (строительства АГНКС - прим. ТАСС) по Ленинградской области в объеме 3 млрд. рублей, этого хватит на строительство 16 станций", - отметил он, добавив, что расположение будущих АГНКС позволит покрыть ключевые автобусные маршруты между районными центрами области.

Сейчас в Ленинградской области функционируют четыре АГНКС - в Гатчинском, Тихвинском и Тосненском районах. В зависимости от параметров, стоимость строительства одной АГНКС составляет от 100 до 200 млн рублей, рассказал журналистам заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.

"На следующий год планируем выйти на продажу автомобильного газа в районе 1 млрд куб. м. В этом году мы ожидаем продажу на уровне около 930 млн куб. м", - сказал Маркелов, оценивая перспективы потребления газа автомобильным транспортом в России.

Правительство Ленинградской области предоставляет по государственной программе субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого лизингового взноса на покупку газомоторного транспорта. Всего в регионе работают 80 современных "газовых" автобусов, обслуживающих маршруты между Санкт-Петербургом, Гатчиной и Тосно.

Перевод общественного транспорта на природный газ позволяет сократить расходы на топливо и благоприятно сказывается на состоянии окружающей среды.