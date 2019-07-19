Погрузка угля из Кузбасса на восток выросла с начала июля более чем на 5%

КЕМЕРОВО, 19 июля. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) увеличили экспортные перевозки угля из Кузбасса в перегруженном восточном направлении, на котором в июне были проблемы с отправкой грузов из-за ремонтной программы РЖД. С начала июля прирост в восточном направлении составил более 5%, сообщает в пятницу пресс-служба РЖД.

"По итогам восемнадцати дней июля 2019 года погрузка угля из Кузбасса на экспорт увеличилась на 0,2 млн т или 2,3% к уровню 2018 года, при этом в восточном направлении прирост составил уже 5,2%. Важно отметить, что набранные в июле темпы прироста погрузки обеспечиваются в условиях проведения масштабных ремонтно-путевых работ на инфраструктуре железных дорог Восточного полигона", - говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что поставки угля из Кемеровской области в восточном направлении значительно снизились в июне текущего года из-за ремонтной программы РЖД и наводнения в Иркутской области. По данным региональных властей, на фоне падения цен на уголь и проблем с его отгрузкой за первое полугодие 2019 года объемы поставок кузбасского угля в восточном направлении снизились на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В свою очередь РЖД предложили кузбасским угольным компаниям скидку на транспортировку угля в направлении южных портов в альтернативу перегруженному восточному направлению. Российские железные дороги с 16 июля на два месяца отменили экспортную надбавку к тарифам на транспортировку в сторону припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги.

"РЖД также рассчитывает, что администрация Кузбасса обеспечит необходимое взаимодействие с предприятиями угольной промышленности с целью проработки возможности переориентации сбыта продукции на порты Северо-Запада и Юга России", - отмечают в компании.

В Кузбассе сегодня добывается 60% всего российского угля, на территории региона действуют порядка 150 предприятий угольной промышленности - это шахты, разрезы и обогатительные фабрики. Некоторые из них в июне временно приостановили добычу угля энергетических марок. Около 2 тыс. шахтеров направлены во внеплановые отпуска.