Минкомсвязь предложила Ирану поучаствовать в разработке приложений для "Авроры"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ пригласила иранских коллег принять участие в разработке приложений для первой российской мобильной операционной системы "Аврора" (прежнее название - Sailfish Mobile OS Rus, принадлежит "Ростелекому"). Об этом сообщили журналистам в Минкомсвязи РФ по итогам визита в Тегеран главы министерства Константина Носкова.

"В Тегеране глава Минкомсвязи России Константин Носков провел двусторонние переговоры с иранским коллегой Джахроми [министр информации и коммуникационных технологий Исламской Республики Иран Мохаммад-Джавад Азари Джахроми], в ходе которых предложил Ирану поучаствовать в создании приложений для российской мобильной операционной системы "Аврора", и посетил открытие 25-й Международной выставки электроники, компьютеров и электронной торговли ELECOMP-2019", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Носков принял участие в четырехсторонней встрече министров информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) России, Ирана, Турции и Азербайджана, главной темой которой стало международное сотрудничество по развитию бизнеса в сфере цифровой экономики. Отмечается, что ее участники сошлись на том, что монополизм в IT-сфере несет высокие риски для экономик развивающихся стран, а для недопущения этого нужно консолидировать усилия по разработке независимого программного обеспечения. Во время встречи российский министр обратил внимание партнеров на важность продвижения всех цифровых компаний, а не только стартапов.

ОС "Аврора" (прежнее название - Sailfish Mobile OS Rus) - первая отечественная мобильная операционная система, сделана на базе открытой платформы Sailfish (разработана финской Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia). По мнению разработчиков, устройства на базе "Авроры" смогут обеспечить безопасность передачи данных в госсекторе, корпоративной сфере и для обычных потребителей, которым важна конфиденциальность. ОС может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного ПО. Весной 2018 года "Ростелеком" получил контроль над разработчиком мобильной операционной системы Sailfish OS и SailfishMobile OS Rus.