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Путин прибыл в Магнитогорск, где примет участие в запуске нового подразделения ММК

Президент ознакомится с работой аглофабрики, побеседует с работниками комбината и проведет рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером

МАГНИТОГОРСК, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где примет участие в церемонии вывода на полную мощность агломерационной фабрики №5 - нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Сюда он прилетел из Братска, где проверил, как ведутся работы по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Президент в Магнитогорске ознакомится с работой аглофабрики, побеседует с работниками комбината и проведет рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.

В ноябре 2018 года Путин встречался с руководителем Магнитогорского металлургического комбината Виктором Рашниковым, который пригласил главу государства посетить ММК в 2019 году, когда предприятие будет отмечать девяностолетие.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТекслер, Алексей Леонидович
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