Производство оборудования для российско-китайской канатной дороги локализуют в СКФО

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совместное российско-французское предприятие "Национальные канатные дороги" планирует поставлять оборудование для трансграничной канатной дороги между Россией и Китаем, при этом производство частично локализуют на Северном Кавказе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Курортов Северного Кавказа" (КСК).

Работы по строительству трансграничной канатной дороги между Россией и Китаем начались 18 июля. Проект включает канатную дорогу и четырехэтажную терминальную станцию на площади 4,9 га.

"В создании знаковой для страны канатки Благовещенск - Хэйхэ планируется участие дочерней компании "Курортов Северного Кавказа" - совместного российско-французского предприятия "Национальные канатные дороги". Компания готовит техническую документацию для проектирования и строительства, а в дальнейшем может выполнить поставку оборудования. Производство будет частично локализовано в России, в том числе в СКФО", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам замминистра по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова, локализация производства на Северном Кавказе поможет увеличить число рабочих мест в макрорегионе и объем налоговых поступлений. "Важно, что проект реализуется на средства частных инвесторов, а не государственные. Это значит, бизнес верит в перспективы канатных дорог как альтернативного вида транспорта", - приводят его слова в пресс-службе.

Планируется, что канатная дорога между Россией и Китаем будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. Пропускная способность дороги - 457 человек в час. Планируемый ежегодный поток пассажиров к 2024 году составит 1 млн человек. С помощью проложенного над водой троса попасть в соседнюю страну можно будет за 6 минут.

Межправительственное соглашение о возведении канатной дороги между двумя государствами подписали в 2015 году. Стоимость объекта более 3,5 млрд рублей. Завершить объект намечено во второй половине 2022 года.

О компании

Соглашение о создании совместного производства "Национальные канатные дороги" КРСК, КСК и Poma SAS заключили на полях Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале 2018 года. Ранее сообщалось, что первая производственная площадка предприятия будет создана в Кабардино-Балкарии, на базе завода "Севкавренгтен". По планам инициаторов проекта, создание данного производства на Кавказе принесет в федеральный бюджет в 2018-2028 годах от 212 млн рублей до 1 млрд рублей налога на прибыль.