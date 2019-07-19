Путин запустил в эксплуатацию вторую очередь новой аглофабрики ММК

МАГНИТОГОРСК, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин запустил в эксплуатацию вторую очередь агломерационной фабрики №5 - нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Таким образом фабрика выведена на полную производственную мощность.

"Да, давайте", - сказал глава государства, находясь на главном посту управления производством, в ответ на просьбу сотрудника предприятия разрешить дать старт работе агломашины.

Путин поздравил собравшихся с успешным запуском и по просьбе работников оставил на память свою подпись на информационном стенде, расположенном на посту управления.

На предприятии президента сопровождали глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Валерий Рашников, полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, врио губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Новая аглофабрика

Новая агрофабрика, построенная с применением наилучших доступных технологий (НДТ), должна заменить устаревшую аглофабрику №4, что позволит существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Так, выбросы пыли от аглоцеха в атмосферу сократятся в два раза, диоксидов серы - в четыре раза. Кроме того, на 600 т в год уменьшатся сбросы взвешенных веществ в оборотную систему водоснабжения и в 16 раз - выбросы бензапирена.

Фабрика рассчитана на производство до 5,5 млн т высококачественного агромерата (для доменного производства) в год. Это сырье с более высоким содержанием железа позволит повысить производительность и снизить расход кокса, заметно сократить затраты на выплавку 1 т чугуна.

Строительство было начато в конце 2016 года, первая очередь аглофабрики введена в строй в апреле этого года, инвестиции в проект - около 30 млрд рублей. Создание новой аглофабрики является частью масштабной инвестиционной стратегии ММК, в рамках которой компания осуществляет кардинальное обновление мощностей.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Председатель совета директоров Виктор Рашников контролирует 84,26% акций ММК.