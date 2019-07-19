Путин: на реконструкцию аэропорта в Магнитогорске планируется выделить до 5 млрд рублей

МАГНИТОГОРСК, 19 июля. /ТАСС/. Вопрос развития региональных воздушных перевозок был поднят в ходе общения президента России Владимира Путина с рабочими Магнитогорского металлургического комбината в пятницу. Как заявил глава государства, в этих целях создана специальная программа, в которую попадает и Магнитогорск, на реконструкцию аэропорта которого планируется выделить до 5 млрд рублей.

"Что касается Магнитогорска, он в эту программу попадает, где-то до пяти миллиардов планируется выделить на реконструкцию магнитогорского аэропорта", - сказал Путин.

Ранее президент запустил в эксплуатацию вторую очередь агломерационной фабрики №5 - нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Таким образом фабрика была выведена на полную производственную мощность. Путин поздравил собравшихся с успешным запуском и по просьбе работников оставил на память свою подпись на информационном стенде, расположенном на посту управления.

На предприятии президента сопровождали глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Валерий Рашников, полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.