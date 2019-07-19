Путин: планов пересмотра льгот по выходу на пенсию для рабочих вредных производств нет

МАГНИТОГОРСК, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что планов изменения профессиональных стандартов, которые могли бы повлечь пересмотр льгот по выходу на пенсию в 50 и 55 лет для работниц и работников тяжелых и вредных производств, нет.

На встрече Путина с работниками Магнитогорского металлургического комбината в пятницу один из сотрудников предприятия спросил, планируется ли сохранить льготные списки выхода работников на пенсию без изменений по возрасту. "Не похож пока на пенсионера", - отметил с улыбкой Путин.

Он подчеркнул, что затронутый работником вопрос уже решен. "Смотрите, какие решения были приняты: список 1 и список 2, где речь идет о людях, задействованных на особо тяжелых и тяжелых, особо вредных и на вредных производствах, сохранен - никаких изменений пенсионного возраста не будет, льгота сохранена для женщин 50 лет и для мужчин - 55. Это уже действует", - подчеркнул глава государства.

Как уточнил в ответ сотрудник комбината, беспокойство связано с тем, что любое изменение в названии профессии в профессиональном стандарте может повлиять на ситуацию. "Согласен. За этим нужно внимательно следить. Таких планов нет, ничего там менять не планируем", - заявил Путин.

Присутствующий на встрече министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин подтвердил, что таких изменений не планируется. "Почему для этого предприятия это важно: все 10 тысяч работников основного производства - это список первый и второй, вредные рабочие места и опасные рабочие места, тяжелая работа", - пояснил глава Минтруда.