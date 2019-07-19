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Атомфлот объявил конкурс на 100 млрд рублей по строительству серийных ледоколов

Начальная максимальная цена контракта с учетом НДС составляет такую же сумму, поскольку работы по договору облагаются НДС по ставке 0% в соответствии со статьей 164 Налогового кодекса РФ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Атомфлот (входит в Ростех) объявил конкурс на строительство третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 с общей начальной стоимостью контракта более 100 млрд руб. Соответствующая информация размещена в пятницу на сайте госзакупок.

"Начальная (максимальная) цена договора на выполнение работ по строительству третьего и четвертого серийных атомных ледоколов проекта 22220 мощностью 60 МВт составляет 100 млрд 58 млн 690 тыс. рублей без НДС", - говорится в обосновании цены договора. Уточняется, что начальная максимальная цена контракта (НМЦК) с учетом НДС составляет такую же сумму, поскольку работы по договору облагаются НДС по ставке 0% в соответствии со статьей 164 Налогового кодекса РФ.

Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе - до 5 августа, сам аукцион состоится на следующий день, указано в документе. Построенный третий серийный атомный ледокол необходимо сдать в декабре 2024 года, четвертый - в декабре 2026 года. Строительство будет проводиться за счет средств федерального бюджета, средств внебюджетных источников.

Атомфлот (ФГУП "Атомфлот") - предприятие по эксплуатации и обслуживанию атомного гражданского ледокольного флота России. База судов расположена в Мурманске.

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