Орешкин: рынок оценивает суверенный рейтинг России выше, чем рейтинговые агентства

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Рыночная оценка суверенного рейтинга РФ значительно превышает оценки, которые России дают рейтинговые агентства. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире телеканала "Россия-24", комментируя решение международного рейтингового агентства Standard & Poor's подтвердить суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом.

"Для России гораздо важнее то, как нас оценивает рынок, что у нас происходит и с рынком внутренних долговых обязательств, что у нас происходит с внешними рынками. И здесь мы видим, что рыночная оценка российского риска гораздо лучше, чем его оценивают рейтинговые агентства", - сказал Орешкин.

Также министр подчеркнул, что перед правительством стоит задача вывести экономику на темп роста выше среднемирового.

Ранее агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Кроме того, S&P понизило прогноз роста ВВП в 2019 году с 1,5% до 1,3% ввиду замедления темпов роста экономики в I квартале 2019 года, превысившего ожидания.