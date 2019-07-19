В США прокомментировали проект газопровода Иран - Пакистан - Индия с участием "Газпрома"

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты позитивно относятся к инфраструктурным проектам в Центральной и Южной Азии, которые способствуют развитию торговли, миру и процветанию в регионе, но выступают против инициатив, не отвечающих стандартам прозрачности и устойчивого развития. Об этом заявила в пятницу представительница американской администрации высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов, отвечая на вопрос о позиции Вашингтона в отношении проекта строительства газопровода Иран - Пакистан - Индия с участием российской компании "Газпром".

"Мы приветствует региональную поддержку мирному процессу, усилия других стран, направленные на то, чтобы развивать региональную торговлю и инфраструктуру", - сказала она. "Если эти проекты способствуют миру и процветанию в регионе и до тех пор, пока они прозрачны и выгодны всем участникам, США будут поддерживать их", - добавила представительница вашингтонской администрации.

"Но мы выступаем против любых проектов, которые не отвечают принципам устойчивого развития, которые бы предполагали неоправданные издержки и не являлись бы прозрачными", - подчеркнула ведущая брифинга. "Мы настороженно относимся к проектам, которые не соответствуют этим высоким международным стандартам", - добавила она.

Как сообщил ранее министр энергетики РФ, сопредседатель межправкомиссии РФ и Ирана по торгово-экономическому сотрудничеству Александр Новак, Россия в настоящее время обсуждает подписание меморандума с Индией по проекту строительства газопровода Иран - Пакистан - Индия. Соответствующие меморандумы уже подписаны с Ираном и Пакистаном.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым стороны намерены оказать поддержку проекту строительства газопровода Иран - Пакистан - Индия протяженностью 1,2 тыс. км с отводом. В строительстве примет участие российская компания "Газпром". Отмечается, что поставки газа в Индию будут осуществляться через исключительную экономическую зону Пакистана по дну Персидского залива.

Строительство газопровода из Ирана в Индию через Пакистан обсуждалось еще в 1996 году. Однако Индия отказалась от проекта после того, как в 2008 году США ввели санкции против Ирана из-за ядерной программы.