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СМИ: Honda отзывает с рынка Китая 95 тыс. авто из-за дефекта подушек безопасности

По данным агентства "Синьхуа", при срабатывании дефектные подушки безопасности могут разорваться

ПЕКИН, 20 июля. /ТАСС/. Автопроизводитель GAC Honda (совместное предприятие Honda и китайской компании Guangzhou Automobile Group) отзывает с китайского рынка 94 тыс. 680 автомобилей из-за проблем с подушками безопасности. Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, при срабатывании дефектные подушки безопасности могут разорваться, что создает опасность для водителя и пассажиров.

Как сообщается, отзыв начнется в понедельник, 22 июля. Он коснется 94 тыс. 663 автомобиля моделей Crosstour, Fit, City, Accord, Odyssey and Everus S1, выпущенных на рынке Китая в период с 11 ноября 2002 года по 27 июня 2015 года, а также 17 импортированных седанов модели Fit Hybrid.

По информации "Синьхуа", автопроизводитель заменит дефектные части бесплатно.

Совместное предприятие GAC Honda было образовано в 1998 году в Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай). Японский производитель также сотрудничает с китайской автомобилестроительной компанией Dongfeng. Совместное предприятие Dongfeng Honda Automobile было основано в 2003 году, оно расположено в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй, Центральный Китай).
 

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