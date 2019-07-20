Объем внешней торговли провинции Хайнань за первое полугодие вырос на 45,6%, до $6,6 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 20 июля. /ТАСС/. Объем внешнего товарооборота южной островной китайской провинции Хайнань за первые шесть месяцев этого года вырос на 45,6% и составил 45,56 млрд юаней (около $6,6 млрд). Такие данные таможенной службы города Хайкоу публикует новостной портал "Наньхайван".

За указанный период экспорт Хайнани увеличился в годовом исчислении на 46% и достиг 16,45 млрд юаней ($2,4 млрд), а импорт продемонстрировал рост на 45,4%, до 29,1 млрд юаней ($4,2 млрд). Порядка 36,3% от общего внешнего товарооборота провинции пришлось на страны, участвующие в инициативе "Один пояс - один путь". Объем торговли с ними за первые полгода составил 16,5 млрд юаней ($2,4 млрд), что на 28,9% выше показателей за аналогичный предыдущий период.

За первые шесть месяцев 2019 года в провинции было зарегистрировано 163 новых проекта с участием прямых иностранных инвестиций, что на 117 больше, чем за тот же период 2018 года. Общий объем фактически использованных инвестиций составил около $61 млн, что в 3,6 раза больше показателя за первые шесть месяцев 2018 года.

В настоящее время в провинции Хайнань насчитывается свыше 400 компаний, участвующих во внешнеторговой деятельности. В таможенной службе прогнозируют продолжение тенденции роста товарооборота во второй половине этого года, учитывая стабильное развитие проекта создания пилотной зоны свободной торговли на Хайнане.

Последний год власти этой провинции активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны запустит процессы глобализации экономики острова и повысит привлекательность провинции Хайнань для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году она превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого будут действовать зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.