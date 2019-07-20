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В СФ рассказали о разногласиях Минтруда и ЦБ по выплате зарплат в системе быстрых платежей

Работа по данному вопросу между комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Центробанком и министерством продолжается

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ пока не согласно с позицией Центробанка и сенаторов, что для перечисления заработной платы работника через систему быстрых платежей (СБП) нужно вносить изменения в российское законодательство, но консультации по этому поводу продолжаются, заявил в пятницу первый заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.

"Мы совместно с Центральным банком отработали поправку к закону о внесении изменений в Трудовой кодекс, подали ее ко второму чтению. Она подразумевает, что граждане будут иметь право перечислять зарплату через систему быстрых платежей Центробанка. К сожалению, на этапе второго чтения наша поправка не была поддержана: Минтруд считает, что, для того чтобы через СБП граждане перечисляли заработную плату, не нужно вносить изменений в законодательство, мы с Центробанком считаем по-другому", - сказал Журавлев на заседании комитета палаты, имея в виду принятый Госдумой закон, который дает работодателю 15 календарных дней вместо пяти рабочих на перевод зарплаты из одного банка в другой.

Как Журавлев пояснил ТАСС, Минтруд придерживается позиции, что у Центробанка в настоящее время достаточный объем полномочий для реализации проекта по перечислению заработной платы через систему быстрых платежей. Он добавил, что работа по данному вопросу между комитетом Совфеда, Центробанком и министерством продолжается. Сенатор надеется, что решение по нему будет найдено осенью этого года.

Ранее Журавлев рассказал ТАСС, что комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам обсуждает с Центробанком и Минтрудом необходимость разработки законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс, которые позволят перечислять заработную плату по номеру телефона работника в рамках системы быстрых платежей. По его словам, предполагается, что этот законопроект даст право Центробанку устанавливать перечень реквизитов для перевода работнику заработной платы, в том числе номер телефона в качестве идентификатора.

В конце июня Совфед одобрил закон, который вводит обязательное подключение всех российских кредитных организаций к системе быстрых платежей. При этом в заключении бюджетного комитета отмечалось, что для решения проблемы "зарплатного рабства" требуется доработать действующее законодательство для расширения возможности использования системы быстрых платежей на перечисление зарплаты работникам.

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