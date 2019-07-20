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Отключение энергоблоков на Калининской АЭС
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Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети

Он работает на мощности 1070 МВт
Описание
© Пресс-служба Калининской АЭС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Энергоблок №1 на Калининской атомной электростанции в Тверской области включен в сеть после частичной остановки утром 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве. Мощность составляет 1070 МВт, говорится в сообщении, распространенном в субботу центром общественных связей АЭС.

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"19 июля 2019 года в 22:23 энергоблок №1 Калининской АЭС включен в сеть после выполнения ремонтных работ на открытом распределительном устройстве. По состоянию на 08:00 20 июля 2019 года мощность энергоблока составляет 1070 МВт", - говорится в сообщении.

На данный момент в работе находятся энергоблоки №1, №3 и №4. Их суммарная нагрузка составляет 3124 МВт. На энергоблоке №2 ведется подготовка к включению в сеть с последующим набором мощности.

Теги
РоссияТверская областьОтключение энергоблоков на Калининской АЭС
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